Центробанк Азербайджана рассчитывает к 2027г увеличить инвестиции населения на рынке капитала до 1 млрд манатов

Центробанк Азербайджана утвердил Стратегию развития финансового сектора страны в 2024-2026гг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджана» согласно информации ЦБ, Стратегия охватывает планы по развитию банковской системы, сектора страхования, рынка капитала и платежных систем.

«Стратегия включает такие стратегические цели, как расширение финансовой доступности, расширение охвата финансовых услуг и диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности в финсекторе, внедрение корпоративного управления, а также усиление прозрачности и устойчивости», - подчеркивает ЦБ.

В кредитной сфере в рамках стратегии ЦБ Азербайджана намерен развивать небанковские кредитные организации для расширения услуг, а также реализовать меры по совершенствованию системы надзора.

Кроме этого, стратегия предусматривает реализацию мер, направленных на расширение портфеля банков по бизнес-кредитам. В частности, основной целевой задачей является увеличение к 2027 году портфеля по бизнес-кредитам до 16,5 млрд манатов (на конец 2023г – 12,6 млрд манатов – ИФ). Кроме этого, в банковском секторе планируется продолжение мероприятий по развитию системы корпоративного управления, повышению прозрачности и конкурентоспособности, а также усиление риск-ориентированного регулирования и надзора.

В сфере страхования регулятор в 2024-2026гг планирует продвигать добровольное и обязательное страхования, создание страхового информационного и мониторингового центра, усиление корпоративного управления и внедрение риск-ориентированного пруденциального регулирования.

«Основными стратегическими целями страхового сектора являются увеличение Индекса страхового доверия с 66% до 80% за счет расширения страхового обеспечения и эффективной защиты прав потребителей, повышения платежеспособности страховщиков, а также увеличения совокупной страховой премии на одного человека с текущих 121 манат до 195 манатов», - отмечается в информации.

В сфере рынка капитала ЦБ намерен добиваться увеличения их роли в финансовой системе. Для этого ключевыми целями ЦБА определил развитие рыночной инфраструктуры, укрепление доверия и стабильности рынка, расширение доступа к рынкам и увеличение спектра инвестиционных инструментов.

«Кроме того, стратегией предусмотрено увеличение доли рынка капитала с нынешних 10% до 14% ненефтяного ВВП, увеличение объема инвестиций со стороны населения на рынке с текущих 150 млн манатов до 1 млрд манатов, а также формирование эффективной системы надзора», - указывает Центробанка.

В рамках развития платежного сектора наряду с внедрением инновационных решений предусмотрены модернизация национальной платежной системы, создание благоприятной среды для участников рынка и формирование эффективной системы контроля.

Кроме этого, планируется увеличить среднегодовое число безналичных операций на одного человека с текущих 93 до 200.

В 2024-2026гг также особое внимание будет уделено развитию цифровых финансовых решений, масштабному продвижению инноваций в этой сфере и инициатив по усилению кибербезопасности, подчеркивает регулятор.

Х.Насирзаде