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26.01.2024 13:39

Компания Technip Energies провела презентацию в Бакинской высшей школе нефти

Представители компании Technip Energies провели в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) информационную сессию на тему «Трансфер технологических знаний» (Master Technology Transfer Program 2024).

В мероприятии также приняли участие студенты старших курсов Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Азербайджано-французского университета.

Выступив на сессии, технический менеджер Бакинского офиса компании Technip Energies Сальваторе Каротенуто проинформировал студентов о направлениях деятельности компании и реализуемых ею проектах.

Рассказывая о своем карьерном пути в компании, Эльгун Юсифов, аналитик по бизнес-интерфейсам Technip Energies, выпускник БВШН, проинформировал собравшихся о программе «Трансфер технологических знаний». Он, как первый выпускник этой программы, реализация которой началась в 2019 году, также поделился своим опытом участия в ней.

Выступая на мероприятии, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов призвал студентов воспользоваться возможностями, предоставляемыми компанией, и активно участвовать в программе «Трансфер технологических знаний». Ректор подчеркнул, что Бакинская высшая школа нефти гордится тем, что ее выпускники успешно работают в компании «Technip Energies».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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