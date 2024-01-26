Великобритания и Канада приостановили переговоры о новом торговом соглашении

Правительства Великобритании и Канады приостановили переговоры о новом торговом соглашении стран из-за разногласий в отношении пошлин на сельскохозяйственную продукцию, пишет Financial Times.
"Мы сохраняем за собой право приостановить переговоры с любой страной при отсутствии прогресса", - приводит газета слова представителя британского правительства.
Лондон и Оттава начали переговоры о новом торговом соглашении два года назад после выхода Британии из Евросоюза. С тех пор торговые отношения стран регулировались переходным соглашением, при этом в начале 2024 года истек срок действия договоренностей о беспошлинном экспорте сыра.
По данным британского министерства по делам бизнеса и торговли, в период с июля 2022 по июнь 2023 года объем торговли между двумя государствами составил 25,9 млрд фунтов стерлингов ($33 млрд).
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