Великобритания и Канада приостановили переговоры о новом торговом соглашении

Правительства Великобритании и Канады приостановили переговоры о новом торговом соглашении стран из-за разногласий в отношении пошлин на сельскохозяйственную продукцию, пишет Financial Times.

"Мы сохраняем за собой право приостановить переговоры с любой страной при отсутствии прогресса", - приводит газета слова представителя британского правительства.

Лондон и Оттава начали переговоры о новом торговом соглашении два года назад после выхода Британии из Евросоюза. С тех пор торговые отношения стран регулировались переходным соглашением, при этом в начале 2024 года истек срок действия договоренностей о беспошлинном экспорте сыра.

По данным британского министерства по делам бизнеса и торговли, в период с июля 2022 по июнь 2023 года объем торговли между двумя государствами составил 25,9 млрд фунтов стерлингов ($33 млрд).