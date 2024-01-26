Выполнение решения суда ООН требует перемирия в секторе Газа, считает глава МИД ЮАР

В секторе Газа необходим режим прекращения огня, чтобы Израиль мог выполнять промежуточное решение Международного суда ООН, заявила в пятницу журналистам глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
"Я верю, что для исполнения постановления необходимо перемирие. Без него постановление не работает. Я бы хотела перемирие", - приводят ее слова западные СМИ.
Пандор отметила, что доставка гуманитарной помощи и принятие мер, снижающих потери среди мирного населения, по ее мнению, возможны только в условиях перемирия. Она добавила, что хотела бы увидеть в решении суда слово "прекращение" в отношении боевых действий, однако в ЮАР в любом случае довольны постановлением.
Глава МИД ЮАР также заявила, что необходимо следить за тем, как выполняются постановления суда, и то, что суд запросил ежемесячно предоставлять информацию об этом, "крайне важно".
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