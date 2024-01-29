Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. "Нет предмета разговора", - сказал Никифоров в комментарии журналистам, добавив: "Указа нет. Президент не увольнял главкома".

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