Алиев подписал указ о ликвидации «Азерсыгорта»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ликвидации государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта». Указ опубликован в среду на сайте главы государства. Кабинету министров и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено решить вопросы, связанные с этим указом. «Азерсыгорта» была создана в 1991 году. Ее уставный капитал равен 9 млн манатов. По итогам 2023 года премии компании составили 28,86 млн манатов (7-ое место по объему премий), выплаты – 16,65 млн манатов (5-ое место по объему премий). Р.Ахмедов

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