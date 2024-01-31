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Финансы 31.01.2024 17:00

Алиев подписал указ о ликвидации «Азерсыгорта»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ликвидации государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта».

Указ опубликован в среду на сайте главы государства.

Кабинету министров и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено решить вопросы, связанные с этим указом.

«Азерсыгорта» была создана в 1991 году. Ее уставный капитал равен 9 млн манатов.

По итогам 2023 года премии компании составили 28,86 млн манатов (7-ое место по объему премий), выплаты – 16,65 млн манатов (5-ое место по объему премий).

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРСЫГОРТА, ЛИКВИДАЦИЯ

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