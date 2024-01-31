Алиев подписал указ о ликвидации «Азерсыгорта»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ликвидации государственной коммерческой страховой компании «Азерсыгорта».
Указ опубликован в среду на сайте главы государства.
Кабинету министров и Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено решить вопросы, связанные с этим указом.
«Азерсыгорта» была создана в 1991 году. Ее уставный капитал равен 9 млн манатов.
По итогам 2023 года премии компании составили 28,86 млн манатов (7-ое место по объему премий), выплаты – 16,65 млн манатов (5-ое место по объему премий).
Р.Ахмедов
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