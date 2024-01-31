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Дальнее зарубежье 31.01.2024 23:01

Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море начнется через три недели, ее возглавит Греция

Не менее семи стран ЕС через три недели приступят к реализации миссии по обеспечению безопасности судоходства в водах Красного моря неподалеку от побережья Йемена, командование этой миссией возложено на Грецию, сообщает в среду греческая газета "Катимерини".

"Я проинформировал моих коллег о готовности Греции взять на себя командование миссией и предложить военную базу в Лариссе для размещения штаба миссии. Наше предложение было воспринято положительно", - приводит издание слова министра обороны Греции Никоса Дендиаса.

Миссия получила название "Аспидес" ("Щит").

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, участники этой миссии не будут принимать участия в каких-либо ударах. "Цель состоит в защите судов и предотвращении ударов по судам. Речь идет не об участии в каких-либо действиях против хуситов, но о предотвращении атак со стороны хуситов", - сказал он.

Ожидается, что детали этой операции станут известны 19 февраля на встрече глав МИД стран ЕС. Однако уже известно, что семь стран ЕС готовы направить в регион корабли и самолеты. Так, Бельгия намерена направить в оперативный район фрегат, то же планирует сделать и Германия, отмечает "Катимерини".

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Тэги: ЕС, КРАСНОЕ/МОРЕ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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