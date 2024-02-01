В Финляндии стартуют масштабные забастовки против планов правительства по сокращению соцобеспечения и изменений условий труда

В Финляндии 1-2 февраля пройдут масштабные акции протеста против запланированных правительством сокращений социального обеспечения и изменений условий труда.
Решение о забастовках приняли профсоюзы в сфере промышленности, транспорта, логистики, соцздрава.
Среди прочего, будет затронута работа промышленных предприятий, магазинов, детских садов, общественного транспорта, авиасообщений.
Так, профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL заявил, что 1-2 февраля будет прекращено обслуживание почти во всех финских аэропортах. В забастовке участвуют сотрудники Finavia и Airpro. Finnair отменяет 550 рейсов.
По данным Индустриального профсоюза, впервые в забастовках примут участие работники заводов компании Nammo, производящих порох, а также боеприпасы в Финляндии и Украине.
Центральное объединение профсоюзов SAK и центральное объединение профсоюзов наемных работников STTK проведут в четверг акцию протеста на Сенатской площади в Хельсинки.
SAK прогнозирует, что в забастовках примут участие 300 тыс. наемных работников из разных секторов.
Центральный союз деловой жизни отмечает, что прямые последствия запланированных акций протеста и мультипликативный эффект от них приведут к потерям ВВП Финляндии в размере 360 миллионов евро.
СМИ страны подчеркивают, что это политические забастовки, потому что они направлены не против коллективного договора в традиционном смысле, а против правительства.
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