Представитель МИД Великобритании обсудил с властями Азербайджана укрепление отношений Лондона и Баку

Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофер Аллан в ходе визита в Азербайджан обсудил с представителями азербайджанского правительства укрепление связей, сообщил британский посол в Баку Фергус Олд. «Мне очень приятно впервые приветствовать в Баку представителя МИД Криса Аллана. Мы провели плодотворные обсуждения с представителями правительства вопросов укрепления двусторонних связей», - написал дипломат в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер). Р.Керимов

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