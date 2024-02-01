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Внешняя политика 01.02.2024 11:42

Представитель МИД Великобритании обсудил с властями Азербайджана укрепление отношений Лондона и Баку

Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофер Аллан в ходе визита в Азербайджан обсудил с представителями азербайджанского правительства укрепление связей, сообщил британский посол в Баку Фергус Олд.

«Мне очень приятно впервые приветствовать в Баку представителя МИД Криса Аллана. Мы провели плодотворные обсуждения с представителями правительства вопросов укрепления двусторонних связей», - написал дипломат в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов

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