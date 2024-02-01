Джаббаров обсудил с представителями ЕБРР подготовку к проведению СОР29 в Азербайджане

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и обсудил работы, проводимые в Азербайджане в рамках подготовки к СОР29.
«С представителями ЕБРР обсудили работы, проводимые в Азербайджане в рамках подготовки к СОР29, налаживание диалога с международными организациями и эффективное регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности», - написал Джаббаров на платформе Х.
Конференция СОР29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.
Б.Рустамбеков
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