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Внешняя политика 01.02.2024 17:34

Джаббаров обсудил с представителями ЕБРР подготовку к проведению СОР29 в Азербайджане

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и обсудил работы, проводимые в Азербайджане в рамках подготовки к СОР29.

«С представителями ЕБРР обсудили работы, проводимые в Азербайджане в рамках подготовки к СОР29, налаживание диалога с международными организациями и эффективное регулирование ресурсов для обеспечения энергоэффективности», - написал Джаббаров на платформе Х.

Конференция СОР29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДЖАББАРОВ, ЕБРР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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