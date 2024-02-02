Сербия призывает СБ ООН дать оценку мерам Приштины в отношении косовских сербов

Сербия намерена обратиться в СБ ООН с просьбой провести заседание для рассмотрения недавних шагов косовских властей, в частности касающихся запрета на использование сербского динара в Косово.
"В понедельник Сербия направит в СБ ООН просьбу о проведении заседания для рассмотрения всех недавних мер косовских властей", - сказал президент Сербии Александр Вучич в пятницу в обращении к народу, которое транслировалось в эфире телерадиоканала РТС.
"Курти (глава косовского правительства Альбин Курти) принял решение о запрете на хождение сербского динара с целью этнической чистки сербов на территории Косово. Я донес до косовских сербов - им не стоит беспокоиться, Сербия найдет способы для того, чтобы косовские сербы получили то, что им причитается", - добавил Вучич.
По его словам, "власти в Приштине всяческими путями пытаются добиться признания независимости Косово".
Накануне на территории Косово вступил запрет на хождение сербского динара, однако по просьбе местных властей банк края объявил о том, что на протяжении некоторого времени будет действовать переходный период, чтобы люди могли полностью перейти на евро.
О том, что евро станет единственной валютой в крае, местный банк объявил в прошлом месяце.
По данным сербского телерадиоканала РТС, на первых порах никаких санкций в отношении граждан, предприятий и банков, которые работают с сербским динаром или используют его, применяться не будет, однако сколько времени продлится этот период, косовские власти не сообщают.
Сербские наблюдатели отмечают, что решение о запрете на хождение сербского динара в Косово породит много проблем не только для косовских сербов, но и для торговли и предприятий. В частности, под ударом оказались все сербские учреждения - школы, больницы, сербская библиотека в Грачанице. Это решение отразится на выплатах пенсий, социальных пособий и на другие формах поддержки, которые Белград направляет гражданам Сербии в Косово.
Власти в Приштине призывают Национальный банк Сербии изыскать возможность для продолжения платежных операций, но настаивают на конвертации выплат в динарах из сербского бюджета в евро.
В настоящее время на территории Косово работает единственный сербский банк "Почтовый сберегательный банк", напоминает РТС.
Косовские власти в одностороннем порядке приняли евро в качестве валюты в 2002 году, когда на территории края действовала временная гражданская администрация ООН. При этом Косово не является официальным членом еврозоны.
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