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Бизнес и законодательство 02.02.2024 21:37

BAT и Philip Morris урегулировали патентный спор вокруг электронных сигарет и другой продукции

Британский табачный концерн British American Tobacco(BAT) заключил с американской Philip Morris International глобальное мировое соглашение об урегулировании патентного спора вокруг его электронных сигарет и изделий из нагреваемого табака (ИНТ), говорится в пресс-релизе BAT.

Соглашение ставит точку во всех судебных разбирательствах по вопросам нарушения патентов и исключает возможность подачи дальнейших исков относительно существующих электронных сигарет и ИНТ.

Вместе с тем оно позволит обеим сторонам выпускать новые версии продукции.

Британский концерн назвал мировую сделку лучшим путем к реализации его бизнес-планов.

В 2020 году BAT подала в суд на двух своих крупнейших конкурентов, утверждая, что система нагревания табака IQOS, разработанная Philip Morris и продаваемая Altria Group, нарушает ее патенты в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ТАБАК, КОМПАНИИ, СПОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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