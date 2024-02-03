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Дальнее зарубежье 03.02.2024 15:50

Иракская группировка заявляет об очередных ударах по базам США

Проиранская военизированная группировка "Исламское сопротивление Ирака" заявило в субботу о нанесении очередных ударов по базам американских военных на Ближнем Востоке, сообщает иранское агентство "Тасним".

В сообщении иракской группировки утверждается, что она запустила ракеты по авиабазе Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар. Кроме того, группировка сообщила о применении ракет и БПЛА для удара по базе Ат-Танф на юго-востоке Сирии. Также группировка заявила об ударе по занятому США небольшому населенному пункту в сирийской провинции Хасеке.

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке. "Исламское сопротивление Ирака" - одна из целей этих ударов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИРАК, ГРУППИРОВКА, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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