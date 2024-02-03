Иракская шиитская группировка заявляет о нежелании эскалации кризиса с США

Крупная иракская шиитская военизированная группировка "Харакат ан-Нуджаба" заявила, что не заинтересована в эскалации противостояния с США, однако предупредила, что не отказывается от ответных действий, сообщают в субботу западные СМИ.
"США должны понять, что каждое действие приведет к противодействию", - заявил представитель группировки Хусейн аль-Мусави.
При этом он подчеркнул нежелание усугублять кризис в ближневосточном регионе. "Мы не хотим эскалации, расширения напряженности в регионе", - сказал он.
По словам аль-Мусави, бойцы его группировки почти не пострадали во время ударов США в ночь на субботу, так как объекты, по которым велся огонь, в основном, пустовали.
В пятницу группировка "Харакат ан-Нуджаба" заявила, что продолжит осуществлять атаки на американские силы в регионе, пока не закончатся боевые действия в секторе Газа.
"В очередной раз сообщаем, что мы преследуем две цели: остановить бои в Газе и добиться вывода американских оккупационных сил из Ирака", - заявил лидер ополченцев Акрам аль-Кааби.
В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.
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