Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 72.28 -1.54 Brent 77.33 -1.37

Дальнее зарубежье 04.02.2024 14:12

Палата представителей США планирует вскоре рассмотреть запрос на помощь Израилю

Палата представителей США на следующей неделе проголосует по отдельному законопроекту о предоставлении военной помощи Израилю, сообщает в субботу CNN.

"На следующей неделе мы рассмотрим и примем отдельный дополнительный пакет помощи для Израиля", - цитирует письмо спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Законопроект будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

Джонсон заверил, что пакет помощи будет составлен таким образом, что у демократического большинства в сенате не останется аргументов против его одобрения.

Он призвал сенат к быстрому рассмотрению законопроекта о предоставлении отдельного пакета помощи Израилю и подчеркнул необходимость отказаться от идеи увязать помощь Израилю с другими вопросами, в частности с финансированием помощи Украине.

Сенат при этом работает над законопроектом о дополнительном финансировании сразу по нескольким направлениям: речь идет о помощи Израилю, Украине, укреплении южной границы США. Однако, как отмечает CNN, перспективы его принятия "остаются под вопросом" из-за негативного отношения к законопроекту республиканцев, удерживающих большинство в палате представителей.

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю. Республиканцы в Конгрессе потребовали значительного ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю. С тех пор представители обеих партий в Конгрессе пытаются прийти к консенсусу по данному вопросу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, ИЗРАИЛЬ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Президент США встретился с лидерами Конгресса по вопросу выделения помощи Украине Лидеры Конгресса США договорились о новом временном продлении финансирования правительства Конгрессмены США планируют в мае посетить Тайвань Байден назвал удары по хуситам пропорциональной и необходимой мерой Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 финансовый год Байден призвал Конгресс в 2024 году как можно скорее одобрить допфинансирование Украины Пентагон сообщил Конгрессу, что средства на помощь Украине закончатся 30 декабря Палата представителей не будет рассматривать сделанный в спешке документ по южной границе США, помощи Украине и Израилю Конгресс не получил четкой стратегии Белого дома по Украине - Джонсон Конгрессмены США потребовали уволить трех ректоров за антисемитизм в вузах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az