ЕС призвал власти Косово избегать односторонних действий против сербских учреждений

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил заявление, в котором выражена обеспокоенность ЕС операциями спецподразделения полиции Косово против сербских учреждений.
В связи с этим Евросоюз "призывает Косово избегать односторонних действий, которые могут вызвать напряженность, и решать эти проблемы посредством диалога при содействии ЕС", говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.
Силовики Косово на этой неделе закрыли органы самоуправления и учреждения косовских сербов в муниципалитетах Драгаш, Печ, Исток и Клин, а также офис неправительственной организации Центр мира и толерантности в Приштине, сообщается в документе.
"Внезапное закрытие этих учреждений окажет негативное влияние на повседневную жизнь и условия жизни сербских общин Косово, поскольку ограничит их доступ к основным социальным услугам, учитывая очевидное отсутствие альтернатив на данный момент", - заявил представитель ЕВС.
Он указал на то, что статус этих структур должен определяться в процессе диалога сторон при содействии ЕС в рамках создания Ассоциации/Сообщества муниципалитетов с сербским большинством.
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