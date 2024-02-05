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СНГ 05.02.2024 18:27

Россию в 2023 году посетили около 477 тыс. граждан Азербайджана

Общее количество поездок иностранных граждан в Россию по итогам 2023 года составило 15,4 млн, из них с целью туризма - 670,69 тыс., следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Лидером по въезду в Россию со всеми целями стал Казахстан - 3,16 млн. Второе место занял Узбекистан - 3,1 млн. Замыкает тройку Таджикистан, откуда приехали 2,12 млн человек.

Азербайджан занял 8-ое место (476,7 тыс.)

По сравнению с 2022 годом общее количество поездок иностранцев в Россию выросло на 15,7%.

Что касается турпоездок, то их количество в 2023 году выросло более чем вдвое - с 200 тыс. в 2022 году до 670,7 тыс. в 2023 году. Это на 86,7% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Первое место по туристическим поездкам в Россию с большим отрывом занял Китай - 199,8 тыс. гостей, на втором месте Германия (55,8 тыс. туристов), на третьем - Турция, откуда прибыли 47,5 тыс. путешественников.

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Тэги: РОССИЯ, ВЪЕЗД, СТАТИСТИКА


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