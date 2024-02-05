SAP откажется от закупки электромобилей Tesla

Германская SAP, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, откажется от закупки электромобилей американской Tesla, пишет Handelsblatt со ссылкой на директора автомобильного парка SAP Штеффена Краутвассера.
По словам Краутвассера, Tesla чаще других автопроизводителей меняет цены на свою продукцию, что усложняет планирование.
Кроме того, американская компания часто поставляет машины раньше срока, в связи с чем возникают проблемы с логистикой, заявил менеджер.
Парк SAP насчитывает 29 тыс. автомобилей.
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