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Дальнее зарубежье 05.02.2024 21:15

SAP откажется от закупки электромобилей Tesla

Германская SAP, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, откажется от закупки электромобилей американской Tesla, пишет Handelsblatt со ссылкой на директора автомобильного парка SAP Штеффена Краутвассера.

По словам Краутвассера, Tesla чаще других автопроизводителей меняет цены на свою продукцию, что усложняет планирование.

Кроме того, американская компания часто поставляет машины раньше срока, в связи с чем возникают проблемы с логистикой, заявил менеджер.

Парк SAP насчитывает 29 тыс. автомобилей.

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Тэги: TESLA, SAP, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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