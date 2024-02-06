Продукция азербайджанских производителей может реализовываться через электронную платформу Alibaba - Минэкономики

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе визита в Китай провел ряд встреч, в ходе которых обсудил вопросы развития партнерства по различным направлениям.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономики, в частности, азербайджанская делегация провело встречу с руководством предприятий, производящих автомобили, знакомство с производственной деятельностью заводов.
«На встречах была представлена информация о благоприятной деловой среде нашей страны и возможностях, созданных для инвесторов», - подчеркивает Минэкономики.
Кроме этого, отмечено, что повышение энергоэффективности, возобновляемой энергетики и развитие отраслей, связанных с этим сектором, входят в число основных приоритетов Азербайджана и в стране имеются широкие возможности для создания специализированных предприятий в этой сфере.
Представители китайских компаний также были проинформированы о мерах, реализуемых в сфере применения «зеленых» технологий и использования экологически чистого транспорта в Азербайджане, подчеркнуто, что существуют широкие перспективы для бизнес-инициатив, а также возможности создания совместных производственных предприятий.
«На встрече в компании «Alibaba» были обсуждены вопросы реализации азербайджанской продукции на электронной платформе «Alibaba»», - указывает Минэкономики.
Б.Рустамбеков
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