Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8274 RUR   0.0188 GBR   2.134 TRY   0.0556

Цена на нефть

05.02 $/bbl +/- WTI 72.78 +0.50 Brent 77.99 +0.66

Бизнес и законодательство 06.02.2024 15:29

Продукция азербайджанских производителей может реализовываться через электронную платформу Alibaba - Минэкономики

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе визита в Китай провел ряд встреч, в ходе которых обсудил вопросы развития партнерства по различным направлениям.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономики, в частности, азербайджанская делегация провело встречу с руководством предприятий, производящих автомобили, знакомство с производственной деятельностью заводов.

«На встречах была представлена ​​информация о благоприятной деловой среде нашей страны и возможностях, созданных для инвесторов», - подчеркивает Минэкономики.

Кроме этого, отмечено, что повышение энергоэффективности, возобновляемой энергетики и развитие отраслей, связанных с этим сектором, входят в число основных приоритетов Азербайджана и в стране имеются широкие возможности для создания специализированных предприятий в этой сфере.

Представители китайских компаний также были проинформированы о мерах, реализуемых в сфере применения «зеленых» технологий и использования экологически чистого транспорта в Азербайджане, подчеркнуто, что существуют широкие перспективы для бизнес-инициатив, а также возможности создания совместных производственных предприятий.

«На встрече в компании «Alibaba» были обсуждены вопросы реализации азербайджанской продукции на электронной платформе «Alibaba»», - указывает Минэкономики.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЭКОНОМ, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az