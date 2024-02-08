Вучич поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана, уверен в укреплении партнерства Белграда и Баку

Президент Сербии Александр Вучич выражает уверенность в том, что Белград и Баку будут развивать партнерство.
В поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его победы на внеочередных выборах главы государства, Вучич отметил, что Сербия придает особое значение отношениям с Азербайджаном и «никогда не забывает, что ваша страна неоднократно доказывала, что является настоящим другом и защитником наших жизненно важных интересов».
«Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность за приверженность принципам международного права и уставу ООН, а также неизменную позицию Азербайджана, связанную с поддержкой территориальной целостности и суверенитета нашей страны», - говорится в письме Вучича, опубликованном на сайте президента Азербайджана.
Президент Сербии отметил, что связи и стратегическое сотрудничество Белграда и Баку в политической, экономической и гуманитарной сферах расширились по многим аспектам.
«Я абсолютно уверен в том, что … долгосрочное и тесное партнерство между Сербией и Азербайджаном будет укрепляться и развиваться во имя взаимных интересов. В свою очередь хочу заверить вас в том, что мы, исходя из принципов дружбы, взаимного уважения, доверия и поддержки во всех областях, твердо привержены обеспечению более плодотворного и развивающегося сотрудничества, реализации совместных проектов и идей», - написал Вучич.
Ранее глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов объявил первичные данные голосования на внеочередных президентских выборах после обработки 54,47% голосов. Согласно данным ЦИК, Алиев набирает 92,1% голосов.
Р.Керимов
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