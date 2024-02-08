Си Цзиньпин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства.

«От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства», - отмечается в поздравлении китайского лидера, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Си Цзиньпин подчеркнул, что на протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития. «Создается политическое доверие высокого уровня, продвигается совместная инициатива «Один пояс, один путь», наблюдается тесное взаимодействие в международных делах. Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, дорожу нашими добрыми рабочими отношениями и личной дружбой и готов вместе с Вами прилагать усилия для продвижения двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях на новый уровень», - подчеркивается в тексте поздравления, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Б.Рустамбеков