В Турции задержали более 140 человек по подозрению в связях с ИГ - глава МВД

Турецкие власти задержали 147 человек, которых подозревают в причастности к террористической организации ИГИЛ (ИГ), сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Ерликая объявил, что в ходе операции против террористической организации ИГ, которую провели в 33 провинциях, схватили 147 человек", - информирует турецкая газета "Сабах".

Министр также опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео, на которых показано, как полицейские проводят рейды в нескольких районах с целью задержания подозреваемых.

На прошлой неделе турецкие власти задержали подозреваемых в вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле, которое произошло 28 января во время воскресной мессы. В результате стрельбы погиб один человек.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение.