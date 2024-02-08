В Турции задержали более 140 человек по подозрению в связях с ИГ - глава МВД

Турецкие власти задержали 147 человек, которых подозревают в причастности к террористической организации ИГИЛ (ИГ), сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"Ерликая объявил, что в ходе операции против террористической организации ИГ, которую провели в 33 провинциях, схватили 147 человек", - информирует турецкая газета "Сабах".
Министр также опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео, на которых показано, как полицейские проводят рейды в нескольких районах с целью задержания подозреваемых.
На прошлой неделе турецкие власти задержали подозреваемых в вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле, которое произошло 28 января во время воскресной мессы. В результате стрельбы погиб один человек.
ИГ взяло на себя ответственность за нападение.
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