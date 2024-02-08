ФРГ направляет в Красное море фрегат для защиты морских путей

Немецкое командование отрядило фрегат ВМС ФРГ "Гессен" в Красное море для охраны коммерческого судоходства, сообщают западные СМИ.
"Свободная морская торговля - основа нашей промышленности, нашей способности защитить себя (...) Нынешняя ситуация в Красном море уже создала уязвимые участки для доставки товаров и вынудила некоторые компании прекратить производство", - заявил журналистам в Берлине командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак.
Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.
Фрегат вышел в плавание из порта в Вильгельмсхафен в Северное море. При этом неясно, присоединится ли он к миссии ЕС по защите судоходства в Красном море, которая должна начаться в феврале.
По данным СМИ, радары фрегата могут засекать цели в радиусе 400 км, а ракетные установки - поражать цели вроде баллистических ракет и БПЛА в радиусе более 160 км. "Мы ожидаем целый спектр атак при помощи различных средств, начиная от всевозможных баллистических ракет (...) заканчивая беспилотниками и управляемыми дистанционно катерами-камикадзе", - пояснил вице-адмирал.
Тем временем, Центральное командование ВС США заявило, что накануне в порядке самообороны американские военные уничтожили две мобильные установки с противокорабельными ракетами йеменских повстанцев-хуситов: ракеты были готовы к запуску по кораблям в Красном море. Затем удар нанесли по подвижной установке с крылатой ракетой.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. С января США и Британия наносят удары по военным объектам хуситов.
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