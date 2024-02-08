Бердымухамедов поздравил президента Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.

«Примите мои самые искренние поздравления по случаю убедительной победы на президентских выборах в Азербайджанской Республике. Итоги голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия и поддержки народом Азербайджана проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны», - отмечает Бердымухамедов в поздравительном послании.

Президент Туркменистана в поздравлении, выдержки из которого публикует «Интерфакс-Азербайджан», подчеркнул эффективный характер «братских отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой».

«Уверены, что эти отношения будут и дальше развиваться и углубляться на благо народов двух стран. Мы выражаем признательность за Ваше личное внимание и большую поддержку в развитии добрососедских отношений между нашими странами», - добавил Бердымухамедов.

Н.Аббасова