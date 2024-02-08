Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0187 GBR   2.1467 TRY   0.0556

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 73.86 +0.55 Brent 79.21 +0.62

Внешняя политика 08.02.2024 17:34

Бердымухамедов поздравил президента Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.

«Примите мои самые искренние поздравления по случаю убедительной победы на президентских выборах в Азербайджанской Республике. Итоги голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия и поддержки народом Азербайджана проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны», - отмечает Бердымухамедов в поздравительном послании.

Президент Туркменистана в поздравлении, выдержки из которого публикует «Интерфакс-Азербайджан», подчеркнул эффективный характер «братских отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой».

«Уверены, что эти отношения будут и дальше развиваться и углубляться на благо народов двух стран. Мы выражаем признательность за Ваше личное внимание и большую поддержку в развитии добрососедских отношений между нашими странами», - добавил Бердымухамедов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕРДЫМУХАМЕДОВ, АЛИЕВ, ПОЗДРАВДЛЕНИЕ


Похожие новости


Алиев и Бердымухамедов обсудили двустороннюю повестку и роль ДН в изменении миропорядка Президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана обсуждают вопросы расширения трехстороннего взаимодействия

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az