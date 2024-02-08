Алиев и Мишель обсудили мирные переговоры Баку и Еревана, возобновление встреч в Брюсселе

Президент Совета ЕС Шарль Мишель в четверг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

“Мишель поздравил президента Ильхама Алиева с победой на выборах (внеочередных президентских выборах -ИФ) и пожелал главе государства успехов в реализации нового мандата”, - отмечается в информации.





В ходе телефонного разговора стороны обсудили различные аспекты отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, в частности вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.





Мишель подчеркнул, что ЕС выступает с конкретными проектами по развитию отношений между странами региона в сфере транспорта и коммуникаций.





Стороны также затронули вопросы проведения COP29 в Азербайджане и сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном в этом направлении.





Кроме того, Мишель попросил Алиева изложить свою позицию относительно возобновления встреч между Азербайджаном, Арменией и Евросоюзом в трехстороннем формате в Брюсселе.





“Алиев заявил, что Азербайджан всегда поддерживает трехсторонние встречи, проводимые в Брюсселе по инициативе Шарля Мишеля”, - отмечается в информации.





В ходе беседы Алиев и Мишель также провели обмен мнениями по мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.





Х.Насирзаде