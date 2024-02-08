Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0187 GBR   2.1467 TRY   0.0556

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 73.86 +0.55 Brent 79.21 +0.62

Внешняя политика 08.02.2024 19:58

Алиев и Мишель обсудили мирные переговоры Баку и Еревана, возобновление встреч в Брюсселе

Президент Совета ЕС Шарль Мишель в четверг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

“Мишель поздравил президента Ильхама Алиева с победой на выборах (внеочередных президентских выборах -ИФ) и пожелал главе государства успехов в реализации нового мандата”, - отмечается в информации.


В ходе телефонного разговора стороны обсудили различные аспекты отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, в частности вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.


Мишель подчеркнул, что ЕС выступает с конкретными проектами по развитию отношений между странами региона в сфере транспорта и коммуникаций.


Стороны также затронули вопросы проведения COP29 в Азербайджане и сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном в этом направлении.


Кроме того, Мишель попросил Алиева изложить свою позицию относительно возобновления встреч между Азербайджаном, Арменией и Евросоюзом в трехстороннем формате в Брюсселе.


“Алиев заявил, что Азербайджан всегда поддерживает трехсторонние встречи, проводимые в Брюсселе по инициативе Шарля Мишеля”, - отмечается в информации.


В ходе беседы Алиев и Мишель также провели обмен мнениями по мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, МИШЕЛЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Помощник Алиева и советник Мишеля обсудили отношения между Баку и Брюсселем Турция хотела бы стать членом ЕС, но не испытывает в этом необходимости - Эрдоган Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с Евросоюзом Санду заявила о неуклонном сближении Молдовы с ЕС Токаев призвал ЕС поддержать обеспечение долгосрочных поставок казахстанской нефти по КТК в Европу Президент Казахстана и глава Евросовета обсудили вопросы глобальной и региональной повестки Президент Грузии призвала европарламентариев предоставить стране статус кандидата в члены ЕС Алиев заявил Мишелю, что Армения своими провокациями нагнетает обстановку на Южном Кавказе Санду ставит целью для Молдовы вступить в ЕС до 2030 года Алиев принял Клаара

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az