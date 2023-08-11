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СНГ 11.08.2023 15:34

Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с западными странами.

"Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе", - сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, его цитирует госагентство БелТА.

"Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов", - уточнил белорусский президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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