Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с западными странами.

"Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе", - сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, его цитирует госагентство БелТА.

"Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов", - уточнил белорусский президент.