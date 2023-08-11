Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с западными странами.
"Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе", - сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, его цитирует госагентство БелТА.
"Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов", - уточнил белорусский президент.
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