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Дальнее зарубежье 26.02.2024 19:35

ЕС продлил на год санкции в отношении белорусских властей

Совет ЕС объявил в понедельник о продлении на год, до 28 февраля 2025 года, ограничительных мер в отношении Минска, в том числе в связи с поддержкой российской военной операции в Украине.

"С августа 2020 года ЕС ввел несколько последовательных серий индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси (...). Индивидуальные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки (в ЕС)", - сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

Документ напоминает, что на данный момент в санкционном списке по Беларуси числятся 233 физических лица, включая президента Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.

"Беларусь также остается объектом целевых экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других", - отмечают в Брюсселе.

В коммюнике говорится, что Совет ЕС подтвердил свое обязательство привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека и в соответствии с поэтапным подходом Евросоюза готов принимать дальнейшие целенаправленные ограничительные меры, пока белорусские власти будут продолжать такие действия.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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