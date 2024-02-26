ЕС продлил на год санкции в отношении белорусских властей

Совет ЕС объявил в понедельник о продлении на год, до 28 февраля 2025 года, ограничительных мер в отношении Минска, в том числе в связи с поддержкой российской военной операции в Украине.
"С августа 2020 года ЕС ввел несколько последовательных серий индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси (...). Индивидуальные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки (в ЕС)", - сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.
Документ напоминает, что на данный момент в санкционном списке по Беларуси числятся 233 физических лица, включая президента Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.
"Беларусь также остается объектом целевых экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и других", - отмечают в Брюсселе.
В коммюнике говорится, что Совет ЕС подтвердил свое обязательство привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека и в соответствии с поэтапным подходом Евросоюза готов принимать дальнейшие целенаправленные ограничительные меры, пока белорусские власти будут продолжать такие действия.
Алиев: Армения и те, кто за ней стоят, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее в Ходжалы
Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана
Число населенных пунктов в Карабахе и В.Зангезуре, в которые в 2024 году вернутся граждане Азербайджана, достигнет 20 - Алиев
bp начала добычу газа на северо-восточном крыле месторождения Шах-Дениз
Азербайджан к 26 февраля поставил в РФ 1,8 млн яиц
Алиев заложил фундамент мемориала Ходжалинского геноцида
Члены правительства Азербайджана и представители госструктур почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы