США проследили за полетом группы российских военных самолетов вблизи Аляски - NORAD

Соединенные Штаты обнаружили и проследили за полетом "четырех российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ)", сообщило в субботу Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
"Это уже третий раз за последние четыре дня, когда НОРАД обнаруживал и отслеживал российские самолеты", - отметили в командовании, добавив, что эта российская активность в зоне опознавания ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.
"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство", - подчеркнули в NORAD.
В субботу Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над Беринговым морем, рядом с границей с США.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски", - заявило министерство.
"Продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
7 февраля два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, а 6 февраля два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых.
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