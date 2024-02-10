Саудовский МИД призвал провести встречу СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг Рафаха

Эр-Рияд в субботу призвал созвать экстренную встречу СБ ООН в связи с планами израильтян провести штурм города Рафаха на юге сектора Газа.
"Саудовская Аравия резко осуждает планы Израиля распространить военное наступление на город Рафах, где сконцентрировались более 1,7 млн палестинцев, и требует созыва чрезвычайной встречи СБ ООН во избежание неминуемой гуманитарной катастрофы", - сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на саудовский МИД.
"Эр-Рияд предупреждает о крайне опасных последствиях удара по Рафаху - последнему прибежищу сотен тысяч гражданских лиц, вынужденно покинувших свои дома из-за израильской агрессии", - отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха перед ожидающимся израильским наступлением.
Ранее в Израиле заявляли, что этот город на границе с Египтом является последним оплотом ХАМАС.
7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.
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