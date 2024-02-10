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Дальнее зарубежье 10.02.2024 20:55

На атлантическом побережье Франции объявили погодную опасность

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс прогнозирует мощные волны во время приливов вдоль французского побережья Атлантики и на подступах к Ла-Маншу.

В 11 департаментах объявлена "оранжевая тревога" из-за угрозы "затопления волнами" с субботы на воскресенье.

Речь идет о департаментах Атлантические Пиренеи, Ланды, Жиронда, Приморская Шаранта, Вандея, Атлантическая Луара, Морбиан, Финистер, Кот-д`Армор, Иль и Вилен и Манш.

Это небезопасное океанское волнение спровоцировано наблюдавшимся в субботу на юге Ирландии штормом "Карлотта", который переместился к юго-западу Англии. К утру воскресенья высокие волны ожидаются в ряде мест на атлантическом побережье Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОГОДА, ОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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