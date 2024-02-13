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Внешняя политика 13.02.2024 20:33

Президент ОАЭ поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«С большим удовольствием передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашей победы на выборах президента Азербайджанской Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу дружественного Азербайджана прогресса и процветания», - говорится в послании.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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