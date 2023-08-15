Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Джейхуна Байрамова и Шейха Абдуллах бин Заед Аль Нахйана. В ходе разговора стороны обсудили возможности расширения двусторонних и многосторонних отношений, а также ситуацию в регионе. ОАЭ в настоящее время является членом Совбеза ООН. Б.Рустамбеков

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