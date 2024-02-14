Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
ВЫБОРЫ КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8213 RUR   0.0186 GBR   2.1426 TRY   0.0553

Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 77.87 +0.95 Brent 82.77 +0.77

Дальнее зарубежье 14.02.2024 09:32

Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте главы МВБ

Палата представителей США поддержала резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркасу, свидетельствуют данные голосования.

"За" объявление импичмента Майоркасу проголосовало 214 законодателей, 213 выступили "против".

Как отмечают американские СМИ, на этот раз республиканцам удалось поддержать резолюцию об импичменте только благодаря возвращению лидера большинства в палате представителей Стива Скализа, который пропустил голосование на прошлой неделе, проходя курс лечения от рака крови.

Ожидается что сенат, где большинство демократов, вряд ли поддержит импичмент Майоркаса.

На прошлой неделе палата представителей США не смогла объявить импичмент главе министерства внутренней безопасности США. Тогда "против" проголосовало 216 законодателей, "за" высказались 214.

Ранее комитет по внутренней безопасности после длительных дебатов рекомендовал палате представителей на рассмотрение две статьи об импичменте Майоркасу.

В них утверждается, что министр "отказался соблюдать федеральные иммиграционные законы" на фоне рекордного всплеска нелегальной иммиграции, и что он "подорвал общественное доверие" своими заявлениями Конгрессу о том, что граница между США и Мексикой безопасна. Такое обвинение против члена кабинета министров в США не выдвигали почти 150 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, МАЙОРКАС, ИМПИЧМЕНТ


Похожие новости


Президент США встретился с лидерами Конгресса по вопросу выделения помощи Украине Лидеры Конгресса США договорились о новом временном продлении финансирования правительства Конгрессмены США планируют в мае посетить Тайвань Байден назвал удары по хуситам пропорциональной и необходимой мерой Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 финансовый год Байден призвал Конгресс в 2024 году как можно скорее одобрить допфинансирование Украины Пентагон сообщил Конгрессу, что средства на помощь Украине закончатся 30 декабря Палата представителей не будет рассматривать сделанный в спешке документ по южной границе США, помощи Украине и Израилю Конгресс не получил четкой стратегии Белого дома по Украине - Джонсон Конгрессмены США потребовали уволить трех ректоров за антисемитизм в вузах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az