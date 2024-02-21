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СНГ 21.02.2024 11:03

ФСБ обвинила британскую организацию British council в разведдеятельности

В ФСБ РФ заявили о причастности британской правительственной организации British сouncil к разведдеятельности, в частности, к вербовке беженцев.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации "Британский совет" (англ. British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду.

В ФСБ заявили, что заявленными целями "Британского совета" является развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, "в реальности, указанная деятельность являются лишь прикрытием для работы британских спецслужб".

"В частности, установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области", - заявили в ФСБ.

В качестве примера ФСБ привела жителя посёлка городского типа Новая Маячка Сергея Чебукина. "Мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность и обратился в правоохранительные органы. В настоящее время российскими спецслужбами проводится проверка деятельности "Британского Совета" на территории региона, а также лиц, сотрудничающих с указанной организацией на конфиденциальной основе", - подчеркнули в ЦОС.

В спецслужбе напомнили, что "подобная деятельность подпадает под действие статьи 275.1 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет".

Британский совет прекратил свою деятельность в РФ в 2018 году. Прекращение работы организации в РФ стало одной из ответных мер Москвы на, согласно заявлению российского МИД, "провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери".

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, БРИТАНИЯ, РАЗВЕДКА


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