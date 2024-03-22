ФСБ подтвердила стрельбу и пожар в Crocus City Hall

Стрельба произошла в комплексе Crocus City Hall в Подмосковье, подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.

"По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Крокус Сити Холл началась стрельба. Возник пожар", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что "силовые ведомства предпринимают все необходимые меры". Есть погибшие и пострадавшие, добавили в ведомстве.

Как сообщал источник "Интерфакса" в оперативных службах, на комплекс напало до пяти вооруженных человек в тактическом обмундировании.

Вооруженная автоматическим оружием группа открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе, сказали в оперативных службах. После этого раздался взрыв и начался пожар. Есть погибшие и пострадавшие.