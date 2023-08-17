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Регион 17.08.2023 23:47

Анкара предостерегла Москву от эскалации в Черном море после инцидента с сухогрузом

В Турции призвали Россию воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации в Черном море, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Управление президента Турции по коммуникациям.

В сообщении указано, что российскую сторону "надлежащим образом предупредили, чтобы она не допускала подобных попыток, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море".

В Анкаре также отметили, что сухогруз, для остановки которого открыли предупредительный огонь российские военные, не шел под турецким флагом.

"Даже если владелец судна - турок, оно не шло под флагом Турции. По международному законодательству, важнее то, под флагом какого государства оно идет, а не название судна или личность его персонала", - указали в администрации президента Турции.

13 августа российские военные сообщили, что открывали предупредительный огонь и поднимали в воздух вертолет для остановки сухогруза в Черном море, идущего в порт Измаил.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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