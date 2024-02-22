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Дальнее зарубежье 22.02.2024 17:46

Лондон поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО - МИД Британии

Великобритания выступает за избрание премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО и считает его самым подходящим кандидатом на этот пост, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском МИД.

"Великобритания решительно поддерживает то, чтобы Рютте сменил Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Рютте пользуется большим уважением во всем альянсе, у него серьезный опыт работы в области обороны и безопасности, он обеспечит то, чтобы альянс оставался сильным и готовым защищаться", - приводит телеканал слова неназванного чиновника.

Таким образом, по словам собеседника Sky News, Лондон считает Рютте идеальным кандидатом на должность генерального секретаря Североатлантического альянса.

Ранее в четверг сообщалось, что президент США Джо Байден также заявил о поддержке кандидатуры Рютте на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса. Неназваный американский чиновник сообщил Politico, что это, вероятно, заставит больше союзников США выразить поддержку Рютте.

Накануне издание отмечало, что две трети стран НАТО выступают за назначение премьера Нидерландов на пост генерального секретаря альянса.

Срок полномочий Столтенберга истекает в октябре.

В прошлом году 56-летний Рютте заявил о желании уйти из политики. В этом году он завершает пребывание на посту премьер-министра Нидерландов, которое длилось 13 лет.

В октябре прошлого года Рютте заявил, что готов принять на себя роль генсека, но на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказался комментировать, продолжает ли он баллотироваться на пост.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАТО, РЮТТЕ, ПОДДЕРЖКА


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