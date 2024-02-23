Бакметрополитен направит около 410 тыс. манатов на диагностику элементов электровагонов

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 410 тыс. манатов на диагностику элементов электровагонов серии «81-717/714». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, соответствующий контракт метрополитен подписал с ООО «CN CO LTD». Стоимость контракта – 409,224 тыс. манатов. Работы по контракту должны быть выполнены до 21 января 2025 года. Н.Аббасова

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