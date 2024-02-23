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Карабах 23.02.2024 16:10

В Карабахе обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы

В министерстве обороны Азербайджана в пятницу сообщили об обнаружении неразорвавшихся боеприпасов в Карабахском регионе страны.

"В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана в Агдамском районе были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. Артиллерийские снаряды различного калибра, ручные гранаты и другие боеприпасы, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, были изъяты с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, АГДАМ, МИНОБОРОНЫ


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