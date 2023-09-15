Власти Азербайджана направят около 136 млн манатов на строительство индивидуальных жилых домов в с.н.п. Хыдырлы Агдамского района

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе направит около 136 млн манатов на строительство двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных индивидуальных жилых домов в сельском населенном пункте Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО "TVM INSHAAT" подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 135,920 млн манатов.

Срок выполнения работ по договору - до 11 октября 2024 года.

Р.Керимов