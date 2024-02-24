Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в субботу о своем прибытии в Киев.
"Я в Киеве (...) сейчас, более чем когда-либо, мы твердо поддерживаем Киев. Финансово, экономически, военным образом, морально", - написала она в соцсети X, сопроводив пост фотографией с вокзала.
Однако фон дер Ляйен не уточнила, с кем из представителей украинского руководства она будет встречаться, и какова будет повестка переговоров.
Кроме того, по данным западных СМИ, в Киев в субботу также приехали на поезде из Польши премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и Бельгии - Александр Де Кро
Ожидается, что позднее Мелони будет председательствовать на видеоконференции с участием лидеров стран G7; на нее также пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
Глава Минобороны Азербайджана на совещании обсудил оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской границе
Власти Азербайджана направят 18 млн манатов на строительно-восстановительные работы в Ходжавенде и Умудлу
Власти Азербайджана направят 15,5 млн манатов на ремонт жилого комплекса в селе Малыбейли
Минфин США внес "Совкомфлот" в SDN List - OFAC
Еврокомиссар по энергетике на следующей неделе посетит Азербайджан
Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%
Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы