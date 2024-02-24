Глава Минобороны Азербайджана на совещании обсудил оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской границе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в субботу провел очередное служебное совещание, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минобороны.

В ходе совещания Гасанов рассказал о ходе успешных реформ в области военного образования, вооружения, снабжения, обеспечения и по другим направлениям, проводимых в армии Азербайджана, отметив важность поэтапного продолжения этих работ.





На совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, были заслушаны доклады.





“Было особо подчеркнуто, что совместные учения, которые планируется провести в Азербайджане, Турции и в других странах в 2024 году, окажут благотворное влияние на обмен опытом, совершенствование знаний, навыков личного состава и повышение боевой подготовки войск”, - отмечается в сообщении.





Гасанов также подчеркнул важность очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поддержания в исправном состоянии путей обеспечения, коммуникаций и линий связи в труднопроходимой горной местности с суровым климатом, уделения особого внимания соблюдению правил безопасности.





Министр дал соответствующим должностным лицам поручения уделить особое внимание совершенствованию боевой подготовки подразделений и индивидуального профессионализма личного состава, а также качественному выполнению других предстоящих задач в 2024 году.





Х.Насирзаде