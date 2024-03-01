Зарубежнефть намерена через суд взыскать с Euroclear $58 млн

АО "Зарубежнефть" подало иск к Euroclear Bank о взыскании убытков в размере $58,09 млн (около 5,28 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ - ИФ), сообщается в картотеке арбитражных дел.
Заявление рассмотрит Арбитражный суд Москвы. Предварительное заседание назначено на 8 апреля.
Третьим лицом по делу привлечено ПАО "Росбанк".
В декабре "Зарубежнефть" уже обратилась в арбитражный суд с требованием о взыскании с Euroclear 104,9 млн рублей, дело находится в производстве Арбитражного суда Москвы. Компания также просила наложить арест на соответствующую сумму, находящуюся на счетах Euroclear типа "С" и "И", однако суд отказал в этом требовании.
Баку и Братислава обсудили перспективы развития двусторонних отношений
В Карабахе и В.Зангезуре разминировано более 36 тыс. га территорий - Минобороны Азербайджана
В Брюсселе всегда видели в Азербайджане надежного партнера и большой потенциал для расширения сотрудничества с Баку - Симсон
Американская лунная посадочная станция Nova-C прекратила работу
Абдуллаев сообщил, что не будет участвовать в выборах президента AFFA в апреле
11 кг кокаина из Бельгии нашли среди бананов в порту Петербурга
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Байден подписал закон о продлении временного финансирования администрации
Нидерланды подписали десятилетнее соглашение о безопасности с Украиной
Байден не желает вносить существенных изменений в политику США в отношении Израиля
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы