Зарубежнефть намерена через суд взыскать с Euroclear $58 млн

АО "Зарубежнефть" подало иск к Euroclear Bank о взыскании убытков в размере $58,09 млн (около 5,28 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ - ИФ), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление рассмотрит Арбитражный суд Москвы. Предварительное заседание назначено на 8 апреля.

Третьим лицом по делу привлечено ПАО "Росбанк".

В декабре "Зарубежнефть" уже обратилась в арбитражный суд с требованием о взыскании с Euroclear 104,9 млн рублей, дело находится в производстве Арбитражного суда Москвы. Компания также просила наложить арест на соответствующую сумму, находящуюся на счетах Euroclear типа "С" и "И", однако суд отказал в этом требовании.