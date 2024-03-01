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Карабах 01.03.2024 14:00

Bosco shoes вложит 3,5 млн манатов в производство обуви в Джабраиле

ООО «Bosco shoes» вложит 3,5 млн манатов в создание в Джабраильском районе (Восточно-Зангезурский экономический район –ИФ) предприятия по производству обуви, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве развития экономических зон.

По данным агентства, Bosco shoes получило статус резидента промышленного парка «Экономическая зона долины Араз».

«Bosco shoes вложит 3,5 млн манатов в создание предприятия по производству обуви. Реализация проекта обеспечит занятость 72 человек», - подчеркивает агентство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября 2021 года подписал указ о создании промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га.

Как сообщалось ранее, на конец 2023 года инвестиции резидентов в проекты в промышленном парке «Экономическая зона долины Араз» (Джабраильский район) оценивались в 67 млн манатов. На конец 2023 года ими было вложено 10 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ДЖАБРАИЛ, ПРЕДПРИЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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