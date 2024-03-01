Bosco shoes вложит 3,5 млн манатов в производство обуви в Джабраиле

ООО «Bosco shoes» вложит 3,5 млн манатов в создание в Джабраильском районе (Восточно-Зангезурский экономический район –ИФ) предприятия по производству обуви, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве развития экономических зон.
По данным агентства, Bosco shoes получило статус резидента промышленного парка «Экономическая зона долины Араз».
«Bosco shoes вложит 3,5 млн манатов в создание предприятия по производству обуви. Реализация проекта обеспечит занятость 72 человек», - подчеркивает агентство.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября 2021 года подписал указ о создании промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га.
Как сообщалось ранее, на конец 2023 года инвестиции резидентов в проекты в промышленном парке «Экономическая зона долины Араз» (Джабраильский район) оценивались в 67 млн манатов. На конец 2023 года ими было вложено 10 млн манатов.
Р.Ахмедов
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