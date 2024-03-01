Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проведение в 2024 году в стране конференции СОР29 является демонстрацией Азербайджана «зеленой» повестки дня.
«Единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане является знаком уважения международного сообщества к нашей стране. Наше желание провести это мероприятие и внести свой вклад в это дело является демонстрацией нашей «зеленой» повестки дня», - сказал Алиев в пятницу в Баку на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Президент отметил важность проведения конференции COP29 в Азербайджане в 2024 году.
При этом он подчеркнул, что как только было принято соответствующее решение (о проведении COP29 в Азербайджане – ИФ), страна начала подвергаться нападкам со стороны различных неправительственных организаций и средств массовой информации. «Наше желание провести это глобальное мероприятие по изменению климата демонстрирует нашу волю. За это нас нужно хвалить, а не нападать на нас. Мы не сделали ничего плохого. Но как только решение было принято, сразу же последовала скоординированная, консолидированная и очень несправедливая атака на нас. В предыдущие годы было много нападок на Азербайджан, мы к этому привыкли, мы можем себя защитить», - добавил азербайджанский лидер.
Р.Ахмедов
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