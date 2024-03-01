Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

29.02 $/bbl +/- WTI 78.26 -0.28 Brent 81.91 -0.24

01.03.2024 14:35

Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проведение в 2024 году в стране конференции СОР29 является демонстрацией Азербайджана «зеленой» повестки дня.

«Единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане является знаком уважения международного сообщества к нашей стране. Наше желание провести это мероприятие и внести свой вклад в это дело является демонстрацией нашей «зеленой» повестки дня», - сказал Алиев в пятницу в Баку на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Президент отметил важность проведения конференции COP29 в Азербайджане в 2024 году.

При этом он подчеркнул, что как только было принято соответствующее решение (о проведении COP29 в Азербайджане – ИФ), страна начала подвергаться нападкам со стороны различных неправительственных организаций и средств массовой информации. «Наше желание провести это глобальное мероприятие по изменению климата демонстрирует нашу волю. За это нас нужно хвалить, а не нападать на нас. Мы не сделали ничего плохого. Но как только решение было принято, сразу же последовала скоординированная, консолидированная и очень несправедливая атака на нас. В предыдущие годы было много нападок на Азербайджан, мы к этому привыкли, мы можем себя защитить», - добавил азербайджанский лидер.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОР29


Похожие новости


Азербайджан поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией - Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az