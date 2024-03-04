Король Норвегии Харальд V вернулся на родину после госпитализации в Малайзии

Норвежский король Харальд V возвратился на родину после того, как на прошлой неделе его госпитализировали во время отдыха в Малайзии в связи с инфекционным заражением.

"Его Величество король прибыл в Норвегию. Перелет прошел хорошо, здоровье Его Величества улучшается", - говорится в сообщении, опубликованном в ночь на понедельник на сайте норвежской королевской семьи.

В сообщении отмечается, что Харальда V на несколько дней поместят в норвежскую больницу для обследования и отдыха.

В прошлый вторник стало известно, что Харальда V в связи с инфекцией доставили в больницу в Малайзии, в этой стране он находился на отдыхе.

В субботу из-за низкой частоты сердечных сокращений королю поставили временный кардиостимулятор. В королевской семье сообщили, что операция прошла успешно.

Харальду V 87 лет. В последние годы монарх неоднократно болел. Так, в конце января норвежский король прошел лечение в связи с респираторным заболеванием.