Король Норвегии Харальд V вернулся на родину после госпитализации в Малайзии

Норвежский король Харальд V возвратился на родину после того, как на прошлой неделе его госпитализировали во время отдыха в Малайзии в связи с инфекционным заражением.
"Его Величество король прибыл в Норвегию. Перелет прошел хорошо, здоровье Его Величества улучшается", - говорится в сообщении, опубликованном в ночь на понедельник на сайте норвежской королевской семьи.
В сообщении отмечается, что Харальда V на несколько дней поместят в норвежскую больницу для обследования и отдыха.
В прошлый вторник стало известно, что Харальда V в связи с инфекцией доставили в больницу в Малайзии, в этой стране он находился на отдыхе.
В субботу из-за низкой частоты сердечных сокращений королю поставили временный кардиостимулятор. В королевской семье сообщили, что операция прошла успешно.
Харальду V 87 лет. В последние годы монарх неоднократно болел. Так, в конце января норвежский король прошел лечение в связи с респираторным заболеванием.
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