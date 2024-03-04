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Карабах 04.03.2024 14:37

Ağdağ вложит 15 млн манатов в создание предприятия в Агдамском промпарке

ООО «Ağdağ» получило статус резидента в Агдамском промышленном парке.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«ООО «Ağdağ» получило статус резидента Агдамского промышленного парка. На территории парка компания создаст предприятие по производству извести и перлита (удобрения для цветов)», - написал Джаббаров в своей странице в facebook.

Согласно информации министра, объем инвестиций компании в проект составит 15 млн манатов, планируется создание 100 рабочих мест.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Общие инвестиции резидентов парка оцениваются в свыше 200 млн манатов, что позволит создать более 1,8 тыс. постоянных рабочих мест.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АГДАМ, ПРОМПАРК, РЕЗИДЕНТ


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