Ağdağ вложит 15 млн манатов в создание предприятия в Агдамском промпарке

ООО «Ağdağ» получило статус резидента в Агдамском промышленном парке.
Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«ООО «Ağdağ» получило статус резидента Агдамского промышленного парка. На территории парка компания создаст предприятие по производству извести и перлита (удобрения для цветов)», - написал Джаббаров в своей странице в facebook.
Согласно информации министра, объем инвестиций компании в проект составит 15 млн манатов, планируется создание 100 рабочих мест.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Общие инвестиции резидентов парка оцениваются в свыше 200 млн манатов, что позволит создать более 1,8 тыс. постоянных рабочих мест.
Б.Рустамбеков
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