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Карабах 14.07.2023 14:13

Tabaterra вложит 40,5 млн манатов в производство сигарет в Агдамском промпарке

Компания Tabaterra вложит 40,5 млн манатов на создание предприятия по производству сигарет в Агдамском промышленном парке, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Компания Tabaterra получила статус резидента Агдамского промышленного парка. Таким образом число резидентов в промпарке достигло 17», - написал Джаббаров в своем Twitter.

Он отметил, что инвестиции компании в проект составят 40,5 млн манатов, работой на предприятии будут обеспечены 300 человек.

Tabaterra также является резидентом Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), где построила фабрику по производству сигарет. Фабрика была запущена в ноябре 2018 года. Инвестиции в строительство составили $48 млн. Мощность предприятия - 11 млрд сигарет в год, что позволит покрывать 80% внутреннего спроса в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Инвестиции со стороны резидентов в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка оцениваются в 161 млн манатов. В частности, планируется созданий предприятий по производству металлических профилей, амбарных стеллажей, труб, коробчатых профилей, фасадной штукатурки, изоляционных материалов, вентиляции, противопожарного оборудования, обоев, синтетических ковров, автоматизированных и телемеханических систем и т.д. Эти проекты позволят открыть 1,4 тыс. новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков

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Тэги: TABATERRA, АГДАМ, ПРОМПАРК

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