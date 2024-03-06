Еще одно судно в Аденском заливе пострадало, предположительно, в результате атаки хуситов

Сухогруз True Confidence, шедший под флагом Барбадоса, в среду получил повреждения в Аденском заливе, вероятно, в результате удара мятежников-хуситов, передает Associated Press (AP).

Какое оружие применили против судна, неясно. По информации Управления морских торговых операций Великобритании, перед ударом с экипажем балкера связывались лица, представившиеся йеменскими военными. AP отмечает, что ранее так поступали в хуситы перед атаками в Аденском заливе и в Красном море, вероятно, первоначально желая захватить суда.

Мятежники пока не сообщали об атаке на True Confidence. По информации AP, им владеет базирующийся в Лос-Анджелесе фонд Oaktree Capital Management. В фонде пока не комментировали произошедшее.

Тем временем, ВМС Индии обнародовали видеозапись, на которой индийские моряки с эсминца INS Kolkata помогают тушить пожар на борту швейцарского контейнеровоза M/V MSC SKY II, шедшего под флагом Либерии, и попавшего под обстрел в минувший понедельник. В компании Mediterranean Shipping Co. заверили, что судно поразила ракету, когда оно шло из Сингапура в Джибути, никто из экипажа не пострадал, а пожар небольшой.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США точно не знают, какой ущерб им удалось нанести военным возможностям мятежников-хуситов в ходе ударов по их позициям в Йемене, и что американской разведке не хватает данных о боевом потенциале мятежников.