Еще одно судно в Аденском заливе пострадало, предположительно, в результате атаки хуситов

Сухогруз True Confidence, шедший под флагом Барбадоса, в среду получил повреждения в Аденском заливе, вероятно, в результате удара мятежников-хуситов, передает Associated Press (AP).
Какое оружие применили против судна, неясно. По информации Управления морских торговых операций Великобритании, перед ударом с экипажем балкера связывались лица, представившиеся йеменскими военными. AP отмечает, что ранее так поступали в хуситы перед атаками в Аденском заливе и в Красном море, вероятно, первоначально желая захватить суда.
Мятежники пока не сообщали об атаке на True Confidence. По информации AP, им владеет базирующийся в Лос-Анджелесе фонд Oaktree Capital Management. В фонде пока не комментировали произошедшее.
Тем временем, ВМС Индии обнародовали видеозапись, на которой индийские моряки с эсминца INS Kolkata помогают тушить пожар на борту швейцарского контейнеровоза M/V MSC SKY II, шедшего под флагом Либерии, и попавшего под обстрел в минувший понедельник. В компании Mediterranean Shipping Co. заверили, что судно поразила ракету, когда оно шло из Сингапура в Джибути, никто из экипажа не пострадал, а пожар небольшой.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.
Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США точно не знают, какой ущерб им удалось нанести военным возможностям мятежников-хуситов в ходе ударов по их позициям в Йемене, и что американской разведке не хватает данных о боевом потенциале мятежников.
Баку и Анкара обсудили перспективы ВТС
Министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВС Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары
Brent подорожала до $83,63 за баррель
Запасы нефти в США выросли на 1,37 млн баррелей за неделю
Tullow Oil сократила выручку на 8,5% в 2023г, получила чистый убыток в $110 млн
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Дубае в мае
Мишустин в Баку почтил память Гейдара Алиева
Капзатраты «облачных» гигантов в 2025г почти в 2,5 раза превысят вложения нефтяных - Wells Fargo
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы