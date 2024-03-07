Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 79.13 +0.98 Brent 82.96 +0.92
Бизнес и законодательство 07.03.2024 19:10

Экспорт Китая в январе-феврале вырос на 7,1%, импорт - на 3,5%, сильнее прогнозов

Объем китайского экспорта в январе-феврале 2024 года увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил $528,01 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Импорт вырос на 3,5% - до $402,85 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 1,5%, по данным Trading Economics.

ГТУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Экспорт в США вырос на 5%, Россию - на 12,5%, Индию - на 4,9%, Канаду - на 12,7%, в государства АСЕАН - на 6%. При этом поставки в Японии сократились на 9,7%, Южную Корею - на 9,9%, Австралию - на 7,5%, страны Европейского союза - на 1,3%.

Импорт в КНР из Южной Кореи увеличился на 8,8%, АСЕАН - на 3,3%. Между тем поставки из Японии снизились на 5%, Евросоюза - на 9,4%, США - на 9,7%, Австралии - на 0,9%.

Китай нарастил импорт нефти на 5,1%, нефтепродуктов - на 35,6%, железной руды - на 8,1%, природного газа - на 23,6%, угля - на 22,9%. Однако закупки сои упали на 8,8%, до минимума за пять лет.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в январе-феврале составило $125,16 млрд по сравнению со $103,8 млрд за аналогичный период 2023 года. В том числе профицит в торговле с США составил $47,3 млрд.

По итогам 2023 года экспорт Китая снизился на 4,6% - до $3,38 трлн, импорт упал на 5,5% - до $2,56 трлн. Таким образом, внешнеторговый профицит составил $823 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ


Похожие новости


Объем китайского экспорта в сентябре снизился пятый месяц подряд - на 6,2% Экспорт Китая в июле упал на 14,5%, импорт - на 12,4% Профицит внешней торговли Китая достиг рекорда в 2022 году Китайский экспорт в октябре неожиданно снизился на фоне падения глобального спроса Экспорт Китая в 2020 году вырос на 3,6% и достиг рекорда США и Китай заключили предварительное торговое соглашение Китай зафиксировал рекордный профицит баланса внешней торговли в январе на фоне падения импорта Рост экспорта из Китая замедлился до 1% в мае, промпроизводства - до 9,2% Китай обошел США и стал крупнейшей торговой державой мира в 2012 году Китай неожиданно получил профицит внешней торговли в марте, экспорт вырос на 8,9%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az