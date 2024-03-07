Экспорт Китая в январе-феврале вырос на 7,1%, импорт - на 3,5%, сильнее прогнозов

Объем китайского экспорта в январе-феврале 2024 года увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил $528,01 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Импорт вырос на 3,5% - до $402,85 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 1,5%, по данным Trading Economics.

ГТУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Экспорт в США вырос на 5%, Россию - на 12,5%, Индию - на 4,9%, Канаду - на 12,7%, в государства АСЕАН - на 6%. При этом поставки в Японии сократились на 9,7%, Южную Корею - на 9,9%, Австралию - на 7,5%, страны Европейского союза - на 1,3%.

Импорт в КНР из Южной Кореи увеличился на 8,8%, АСЕАН - на 3,3%. Между тем поставки из Японии снизились на 5%, Евросоюза - на 9,4%, США - на 9,7%, Австралии - на 0,9%.

Китай нарастил импорт нефти на 5,1%, нефтепродуктов - на 35,6%, железной руды - на 8,1%, природного газа - на 23,6%, угля - на 22,9%. Однако закупки сои упали на 8,8%, до минимума за пять лет.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в январе-феврале составило $125,16 млрд по сравнению со $103,8 млрд за аналогичный период 2023 года. В том числе профицит в торговле с США составил $47,3 млрд.

По итогам 2023 года экспорт Китая снизился на 4,6% - до $3,38 трлн, импорт упал на 5,5% - до $2,56 трлн. Таким образом, внешнеторговый профицит составил $823 млрд.